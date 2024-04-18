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Антонио Таяни утверждает, что при проигрыше Киева Москва не пойдёт на мирные переговоры

Таяни считает, что, если Украина проиграет, РФ не согласится на переговоры

1:10
Мир

Антонио Таяни, который занимает пост главы МИД и вице-премьера Италии, считает, что если Украина проиграет в конфликте, РФ не согласится на мирные переговоры.

Таяни считает, что, если Украина проиграет, РФ не согласится на переговоры
Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

На встрече глав МИД стран G7 Таяни сказал, что оказывать помощь Киеву — значит стремиться к миру. Ведь если Украина потерпит поражение, Владимир Путин не согласится сесть за стол для мирных переговоров.

Известно, что скоро к этой встрече, которая посвящена вопросам поддержки Киева, также присоединятся Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, и Йенс Столтенберг, генсек НАТО.

Таяни подчеркнул, что страны G7 настаивают на снятии напряжения на Ближнем Востоке, и они обсудят санкции, которые будут направлены на Иран за его атаку на Израиль.

Напомним вам, что 11 апреля Путин сказал, что Киев загнал себя в угол, отказавшись от мирных переговоров с Москвой, рассчитывая на победу. Президент отметил, что РФ готова провести диалог по урегулированию конфликта на Украине, но не даст навязывать себе позиции, которые не основаны на реалиях.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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