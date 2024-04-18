Антонио Таяни утверждает, что при проигрыше Киева Москва не пойдёт на мирные переговоры

Таяни считает, что, если Украина проиграет, РФ не согласится на переговоры

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Антонио Таяни, который занимает пост главы МИД и вице-премьера Италии, считает, что если Украина проиграет в конфликте, РФ не согласится на мирные переговоры.

Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

На встрече глав МИД стран G7 Таяни сказал, что оказывать помощь Киеву — значит стремиться к миру. Ведь если Украина потерпит поражение, Владимир Путин не согласится сесть за стол для мирных переговоров.

Известно, что скоро к этой встрече, которая посвящена вопросам поддержки Киева, также присоединятся Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, и Йенс Столтенберг, генсек НАТО.

Таяни подчеркнул, что страны G7 настаивают на снятии напряжения на Ближнем Востоке, и они обсудят санкции, которые будут направлены на Иран за его атаку на Израиль.

Напомним вам, что 11 апреля Путин сказал, что Киев загнал себя в угол, отказавшись от мирных переговоров с Москвой, рассчитывая на победу. Президент отметил, что РФ готова провести диалог по урегулированию конфликта на Украине, но не даст навязывать себе позиции, которые не основаны на реалиях.