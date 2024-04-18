Инженер Boeing призвал конгресс США обратить внимания на ужасающие последствия, в которым может привести некачественная сборка самолетов компании

Салехпур: проблемы при сборке самолетов Boeing могут привести к катастрофам

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Инженер компании Boeing, Сэм Салехпур, предостерег конгресс США о возможных трагических последствиях авиакатастрофы, вызванной проблемами с безопасностью на этапе сборки самолетов американского производителя.

Фото: Wikipedia by Kentaro Iemoto is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно информации, опубликованной в газете Guardian, Салехпур выразил опасения относительно возможности происшествия катастрофы с пассажирским лайнером, в случае невнимательного отношения к дефектам. Он подчеркнул, что неисправности, замеченные им в Boeing, могут привести к гибели сотен людей.

Известно, что Салехпур, отработавший в Boeing более десяти лет, выявил проблему с швами между ключевыми деталями обшивки лайнера Boeing 787 Dreamliner. Он отметил, что около тысячи самолетов, находящихся на эксплуатации у авиакомпаний в настоящее время, подвержены данному недостатку. Согласно информации издания Politico, Салехпур также информировал членов конгресса о том, что сотрудники Boeing применяют недопустимые методы при сборке самолетов, например, прыгают на деталях для их соединения, что, по мнению инженера, увеличивает риск поломки этих частей в будущем.

Телеканал CNN уточнил, что после того, как Салехпур поднял вопросы о безопасности в Boeing, ему были предъявлены угрозы насилия.