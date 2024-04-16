Николай Стариков прокомментировал обмен ударами между Израилем и Ираном

Историк Николай Стариков назвал конфликт Ирана и Израиля "договорняком"

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Известный историк и публицист Николай Стариков назвал в выступлении на своём канале в Дзене обмен ракетными ударами между Ираном и Израилем "договорняком".

Фото: commons.wikimedia.org by rutube.ru

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что ответ Израиля не будет смертоносным для Ирана после переговоров с западными союзниками. В свою очередь, иранские официальные лица заявили, что конфликт исчерпан и если Израиль не будет наносить удар, Иран не будет больше наносить удары.

Стариков считает, что Израиль и Иран используют конфликт для своих политических целей, но в итоге все стороны заявляют о своей победе.