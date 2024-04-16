Николай Стариков прокомментировал обмен ударами между Израилем и Ираном

Известный историк и публицист Николай Стариков назвал в выступлении на своём канале в Дзене обмен ракетными ударами между Ираном и Израилем "договорняком".
Израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что ответ Израиля не будет смертоносным для Ирана после переговоров с западными союзниками. В свою очередь, иранские официальные лица заявили, что конфликт исчерпан и если Израиль не будет наносить удар, Иран не будет больше наносить удары.
Стариков считает, что Израиль и Иран используют конфликт для своих политических целей, но в итоге все стороны заявляют о своей победе.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.