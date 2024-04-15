Джо Байден заявил о недопустимости запрета порнографической и сексуальной литературы в начальных классах школы

Президент США выступил против ограничения порнографической литературы в начальной школе

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Президент США Джо Байден высказал свое недовольство по поводу идей ограничения доступа к открыто сексуальным и порнографическим произведениям литературы в начальных школах.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Давая комментарий по теме, он заявил, что необходимо двигаться вперед и не ограничивать доступ к книгам в 2024 году.