Джо Байден заявил о недопустимости запрета порнографической и сексуальной литературы в начальных классах школы
Президент США выступил против ограничения порнографической литературы в начальной школе
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Президент США Джо Байден высказал свое недовольство по поводу идей ограничения доступа к открыто сексуальным и порнографическим произведениям литературы в начальных школах.
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Давая комментарий по теме, он заявил, что необходимо двигаться вперед и не ограничивать доступ к книгам в 2024 году.
Это 2024 год! Запрещать книги!", — подытожил Байден.
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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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