Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Макрон: удар Ирана по Израилю был непропорциональным
Азаров: сотрудники ТЦК начали применять оружие при мобилизации
Главным трендом в интерьере московских квартир стал экологичный минимализм
Кэмерон: Великобритания надеется, что Израиль не продолжит конфликт с Ираном
Как избавиться от сныть на огороде?
Кинологи назвали породы собак не для квартиры
Готовим соус из мисо и тахини: попробуйте с картошкой фри
Кулеба: системы ПВО Польши могли бы защитить небо Украины
Екатерина Стриженова показала свою дочь и внуков на одном фото
Джо Байден заявил о недопустимости запрета порнографической и сексуальной литературы в начальных классах школы

Президент США выступил против ограничения порнографической литературы в начальной школе

0:25
Мир

Президент США Джо Байден высказал свое недовольство по поводу идей ограничения доступа к открыто сексуальным и порнографическим произведениям литературы в начальных школах.

Президент США выступил против ограничения порнографической литературы в начальной школе
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Давая комментарий по теме, он заявил, что необходимо двигаться вперед и не ограничивать доступ к книгам в 2024 году.

Это 2024 год! Запрещать книги!", — подытожил Байден.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына

Также повысился гонорар сына шансонье.

Вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления
Историк моды Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе
Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов
Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем" Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Последние материалы
Разведчик Рипер посчитал бредом план разрушения Крымского моста
Кэмерон: Великобритания надеется, что Израиль не продолжит конфликт с Ираном
Как избавиться от сныть на огороде?
Кинологи назвали породы собак не для квартиры
Готовим соус из мисо и тахини: попробуйте с картошкой фри
Кулеба: системы ПВО Польши могли бы защитить небо Украины
Екатерина Стриженова показала свою дочь и внуков на одном фото
Скрытый смысл фразы "Не виноватая я" из "Бриллиантовой руки"
Лучшие упражнения с гантелями для подколенных сухожилий
Президент США выступил против ограничения порнографической литературы в начальной школе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников