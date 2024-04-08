Илон Маск не подтвердил рост росчсийской активности в соцсети Х

Илон Маск не видит угрозы негативного влияния России через соцсеть Х

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Новый владелец соцсети Х, бывшего Twitter* (запрещён в России) Илон Маск — один из самых богатых и влиятельных бизнесменов и новаторов в США, симпатизирующий республиканцам, что на его взгляд никакой подозрительной активности России в медиапространстве не наблюдается, и попытки вмешательства в выборы производятся на самом Западе.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Мы наблюдаем множество усилий оказать влияние на что-то, но они исходят, кажется, от Запада, а не от России".

Тема российского вмешательства была очень популярна в ходе предвыборной кампании 2016 года и после победы Дональда Трампа. Однако никакие расследования, организованные его политическими противниками, не смогли доказать правомерность обвинений.