Новый владелец соцсети Х, бывшего Twitter* (запрещён в России) Илон Маск — один из самых богатых и влиятельных бизнесменов и новаторов в США, симпатизирующий республиканцам, что на его взгляд никакой подозрительной активности России в медиапространстве не наблюдается, и попытки вмешательства в выборы производятся на самом Западе.
"Мы наблюдаем множество усилий оказать влияние на что-то, но они исходят, кажется, от Запада, а не от России".
Тема российского вмешательства была очень популярна в ходе предвыборной кампании 2016 года и после победы Дональда Трампа. Однако никакие расследования, организованные его политическими противниками, не смогли доказать правомерность обвинений.
Вода с лимоном и мёдом представляет собой освежающий напиток, который помогает укрепить иммунную систему и придает энергию.