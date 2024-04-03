Эксперт из Южной Кореи оценил возможности новой гиперзвуковой ракеты КНДР

Эксперт: гиперзвуковая ракета КНДР способна достичь целей на Аляске и Гавайских островах

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Северокорейская гиперзвуковая ракета "Хвасонпхо-16на", испытанная накануне, способна потенциально достичь Аляски и Гавайских островов, где расположено Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США. Об этом заявил эксперт из южнокорейского Университета северокорейских исследований Ким Дон Ёп.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По мнению специалиста, оснащенная твердотопливным двигателем "Хвасонпхо-16на" на 7-осном шасси, вероятно, будет иметь большую дальность полета, чем предыдущая жидкостная ракета "Хвасон-12" на 6-осном шасси. "Хвасон-12" уже неоднократно запускалась в сторону Тихого океана, преодолевая около 4500 км, что позволяет предположить ее максимальную дальность свыше 6000 км. Следовательно, остров Гуам, а также Аляска и Гавайи могут рассматриваться в качестве потенциальных целей для "Хвасонпхо-16на".

Эксперт также обратил внимание на разногласия в оценках дальности полета испытанной ракеты, отметив, что это может свидетельствовать о трудностях с отслеживанием и перехватом гиперзвуковых боеголовок. Южнокорейские военные заявили о дальности в 600 км, в то время как Северная Корея утверждает о 1000 км. Это означает, что последние 400 км гиперзвукового планирующего полета не были зафиксированы, что ставит под сомнение возможности противоракетной обороны.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило об успешном испытании новой северокорейской гиперзвуковой ракеты средне-большой дальности "Хвасонпхо-16на". Ракета была запущена из района Пхеньяна, после чего от нее отделился гиперзвуковой планирующий блок, поднявшийся на высоту 101,1 км, затем снизившийся до 72,3 км и точно поразивший цель в акватории Японского моря на расстоянии 1000 км.

Южнокорейские военные, однако, оценили дальность полета в немногим более 600 км и не смогли подтвердить достижение второй максимальной высоты или резкого взлета после спуска гиперзвукового блока. Они признали, что ракета действительно развила скорость, превышающую звуковую в 10 раз, но последующее планирование происходило на скорости менее 5 Маха, поэтому испытание нельзя считать полностью успешным. Южнокорейские военные также отметили криволинейную траекторию полета гиперзвукового блока, что потребует дополнительных испытаний из-за сложности гиперзвуковых технологий.