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Кривонос: ВС РФ наносит критические удары по объектам ВСУ

1:05
Мир

Бывший генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос в своем интервью признал, что система противовоздушной обороны Украины находится в критическом состоянии и не справляется с массированными ударами российской армии по стратегически важным объектам.

Кривонос: ВС РФ наносит критические удары по объектам ВСУ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Кривонос отметил, что российские военные накопили достаточно ресурсов для нанесения мощных ударов по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на территориях, контролируемых Киевом. По его словам, украинская ПВО не в состоянии противостоять такому натиску и нуждается в значительном усилении.

Эксперт подчеркнул, что ситуация с противовоздушной обороной является критической и вызывает серьезную обеспокоенность всех, кто находится на территории Украины в настоящее время. Он признал, что украинское командование недостаточно уделило внимания развертыванию более мощной системы ПВО.

В результате, Россия регулярно наносит удары по стратегическим объектам Украины, что приводит к регулярным воздушным тревогам в различных регионах страны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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