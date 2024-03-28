Бывшего командира Еврокорпуса обвиняют в разглашении секретной информации

Экс-командир Еврокорпуса Ярослава Громадзиньский обвиняется в разглашении секретной информации

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Служба военной контрразведки Польши (SKW) инициировала проверку в отношении бывшего командира Еврокорпуса генерала Ярослава Громадзиньского. Поводом послужили подозрения о разглашении им секретной информации. Ранее Министерство национальной обороны страны объявило об освобождении Громадзиньского от занимаемой должности.

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В сообщении SKW указывается, что в соответствии с законом "О защите секретной информации" контрразведка проводит проверки в отношении лиц, имеющих допуск к секретным сведениям, если появляются данные о возможной утечке. За период с 2021 по 2023 год было инициировано около 150 подобных разбирательств в отношении военнослужащих, сотрудников SKW и Минобороны.

Проверочные мероприятия могут длиться до 6 месяцев с возможностью однократного продления еще на полгода. Процедура двухэтапная: при негативном решении контрразведки проверяемый имеет право обжаловать его у премьер-министра, а также оспорить в суде. SKW подчеркивает, что проверки проводятся независимо от должности и звания.

Сам генерал Громадзиньский заявил о своей невиновности. Он отметил, что за 34 года безупречной службы всегда ставил интересы страны превыше всего. Бывший командир Еврокорпуса выразил уверенность в положительном исходе проверки.

До назначения на эту должность в июне 2022 года Громадзиньский был советником начальника Генштаба польской армии, ранее командовал 18-й механизированной дивизией. В последнее время он участвовал в работе международной группы по оказанию помощи Украине в Висбадене, отвечая за обучение украинских военных.