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Бывшего командира Еврокорпуса обвиняют в разглашении секретной информации

Экс-командир Еврокорпуса Ярослава Громадзиньский обвиняется в разглашении секретной информации

1:46
Мир

Служба военной контрразведки Польши (SKW) инициировала проверку в отношении бывшего командира Еврокорпуса генерала Ярослава Громадзиньского. Поводом послужили подозрения о разглашении им секретной информации. Ранее Министерство национальной обороны страны объявило об освобождении Громадзиньского от занимаемой должности.

Экс-командир Еврокорпуса Ярослава Громадзиньский обвиняется в разглашении секретной информации
Фото: wikimapia by Mateusz War is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.

В сообщении SKW указывается, что в соответствии с законом "О защите секретной информации" контрразведка проводит проверки в отношении лиц, имеющих допуск к секретным сведениям, если появляются данные о возможной утечке. За период с 2021 по 2023 год было инициировано около 150 подобных разбирательств в отношении военнослужащих, сотрудников SKW и Минобороны.

Проверочные мероприятия могут длиться до 6 месяцев с возможностью однократного продления еще на полгода. Процедура двухэтапная: при негативном решении контрразведки проверяемый имеет право обжаловать его у премьер-министра, а также оспорить в суде. SKW подчеркивает, что проверки проводятся независимо от должности и звания.

Сам генерал Громадзиньский заявил о своей невиновности. Он отметил, что за 34 года безупречной службы всегда ставил интересы страны превыше всего. Бывший командир Еврокорпуса выразил уверенность в положительном исходе проверки.

До назначения на эту должность в июне 2022 года Громадзиньский был советником начальника Генштаба польской армии, ранее командовал 18-й механизированной дивизией. В последнее время он участвовал в работе международной группы по оказанию помощи Украине в Висбадене, отвечая за обучение украинских военных.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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