Патриарх Кирилл осудил предательство греческих властей своего народа

Патриарх Кирилл резко осудил легализацию в Греции однополых браков

1:24 Your browser does not support the audio element. Мир

Патриарх Кирилл, выступая с лекцией на форуме в ходе "Всемирного фестиваля молодёжи" резко осудил легализацию однополых браков в Греции.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office

"Легализация Грецией однополых браков является изменой со стороны политических элит традициям и культуре этой страны, и это событие со скорбью воспринимается в православном мире."

Патриарх Кирилл отметил, что это решение, принятое правительством, свидетельствует об утрате Грецией своего суверенитета и о предательстве элит, которые предали свой народ, свою культуру. Он предупредил, что этот закон может привести к росту гражданских противоречий. Решение правительства и парламента резко осудил Синод православной Элладской Церкви, который признал его нарушением "Божьего Закона".

Греция является первой православной страной, признавшей на уровне правительства законность однополых браков. При этом в Греции Церковь не отделена от государства, священники получают зарплату из бюджета. Таким образом, налицо явное противоречие между идейными линиями правительства. В последнее время Греция стремится к максимальной лояльности США. Западные страны уже высоко оценили решение парламента Греции об однополых браках и приветствовали его. Однако большинство жителей страны категорически осуждают данное решение и возмущены тем, что закон был принят без учёта мнения общественности.