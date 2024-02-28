Доклад "Валдайского клуба": к 2040 году мир разделится на техноэкономические блоки

Валдайский клуб: каким станет мир к 2040 году?

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К 2040 году будут сформированы новые экономические территории, и нынешним странам придется жить в новой экономической системе, которая не будет иметь ничего общего с современной финансовой структурой, говорится в новом докладе "Порядок-2040" международного дискуссионного клуба "Валдай", подготовленном российскими, индийскими и китайскими экспертами под редакцией декана Факультета международных отношений МГИМО МИД РФ Андрея Сушенцова.

Фото: flickr.com by Bablu Miah is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Специалисты пришли к выводу, что некоторые государства на международной арене смогут сохранить свою идентичность и продолжать играть активную роль в формировании нового миропорядка, в то же время как остальные будут представлять из себя некие транснациональные объединения с размытыми границами. Главным остается вопрос, смогут ли подобные образования обеспечить людям экономическую, продовольственную и физическую безопасность, которые сегодня гарантирует государство, отметили специалисты.

В этих условиях РФ, США и КНР создадут уникальные технологические экосистемы, что позволит им занять лидирующие позиции в области искусственного интеллекта и цифровых технологий, уверены авторы доклада. Бразилия, Индия и Турция при этом будут стремительно расти и набирать силу, и смогут противостоять уже сложившимся мировым державам, чтобы со временем занять их места.

Помимо прочего, эксперты прогнозируют завершение украинского и палестино-израильских конфликтов, разрыв экономических связей между США и Китаем, а также воссоединение Китая с Тайванем.