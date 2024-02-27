Литовский посол Линкявичюс заявил, что если Россия вздумает конфликтовать с НАТО, Запад "нейтрализует" Калининград

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс выступил с угрозами в адрес российского Калининграда на фоне присоединения Стокгольма к НАТО. Об этом говорится на странице дипломата в социальной сети Х.
Линкявичюс считает, что из-за того, что Швеция стала членом Североатлантического альянса, Балтийское море становится внутренним морем военно-политического блока.
— Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" первым, — пообещал литовский посол.
Отметим, что Линас Линкявичюс начал карьеру ещё в советские времена. В частности, он был секретарём райкомитета ЛКСМ в Каунасе, а затем стал заведующим отделом ЦК ЛКСМ Литовской ССР.
Напомним, ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил опасения из-за возможной реакции России на вступление страны в НАТО. Политик опасается угроз и давления со стороны Москвы. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".
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