Литовский посол Линкявичюс заявил, что если Россия вздумает конфликтовать с НАТО, Запад "нейтрализует" Калининград

Посол Литвы в Швеции пригрозил "нейтрализовать" Калининград

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс выступил с угрозами в адрес российского Калининграда на фоне присоединения Стокгольма к НАТО. Об этом говорится на странице дипломата в социальной сети Х.

Фото: flickr.com by EU2017EE Estonian Presidency is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Линкявичюс считает, что из-за того, что Швеция стала членом Североатлантического альянса, Балтийское море становится внутренним морем военно-политического блока.

— Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" первым, — пообещал литовский посол.

Отметим, что Линас Линкявичюс начал карьеру ещё в советские времена. В частности, он был секретарём райкомитета ЛКСМ в Каунасе, а затем стал заведующим отделом ЦК ЛКСМ Литовской ССР.

Напомним, ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил опасения из-за возможной реакции России на вступление страны в НАТО. Политик опасается угроз и давления со стороны Москвы. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".