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Литовский посол Линкявичюс заявил, что если Россия вздумает конфликтовать с НАТО, Запад "нейтрализует" Калининград

Посол Литвы в Швеции пригрозил "нейтрализовать" Калининград

1:02
Мир » Европа » Евросоюз

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс выступил с угрозами в адрес российского Калининграда на фоне присоединения Стокгольма к НАТО. Об этом говорится на странице дипломата в социальной сети Х.

Посол Литвы в Швеции пригрозил "нейтрализовать" Калининград
Фото: flickr.com by EU2017EE Estonian Presidency is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Линкявичюс считает, что из-за того, что Швеция стала членом Североатлантического альянса, Балтийское море становится внутренним морем военно-политического блока.

— Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" первым, — пообещал литовский посол.

Отметим, что Линас Линкявичюс начал карьеру ещё в советские времена. В частности, он был секретарём райкомитета ЛКСМ в Каунасе, а затем стал заведующим отделом ЦК ЛКСМ Литовской ССР.

Напомним, ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил опасения из-за возможной реакции России на вступление страны в НАТО. Политик опасается угроз и давления со стороны Москвы. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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