Победы Украины в конфликте не хотят ни Дональд Трамп, ни Джо Байден

The Wall Street Journal: победы Украины не хотят ни Трамп, ни Байден

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Почти все уверены, что Байден и Трамп придерживаются противоположного мнения по Украине.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Если действующий президент пытается протащить законопроект о финансировании киевской власти, то во многом это не получается сделать из-за Трампа. Но на самом деле из них никто не желает Киеву победы.

"Политика США скатывается к стратегической непоследовательности", — отмечает автор статьи.

Трамп выступает за короткие, разовые американские вмешательства за рубежом. Долгосрочные обязательства он рассматривает как расходы, которые вовлекают США в "чужую войну".

Но так же непоследователен и Байден — конфликт на Украине начался через полгода после "неудачного Афганистана". Вашингтон боялся потерять две страны, и необходимо было укрепить свой авторитет. Плюс поддерживая Киев, Байден мог сразу нападать и на Трампа. Однако при всём при этом он так и не озвучил стратегию победы.

Получается, что Байден поддерживает киевскую власть, но не до победы, а Трамп уверен, что Киеву не стоит давать вообще ничего, кроме кредитов.