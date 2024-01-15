Россия победит на Украине к июлю 2024 года, следует из секретного плана бундесвера, оказавшегося в распоряжении немецкого таблоида Bild (сайт издания заблокирован в РФ).
Согласно этому документу, после разгрома ВСУ Россия перейдёт к "сначала скрытой, а затем и открытой" агрессии против Запада. Сначала это будут кибератаки и "другие формы гибридной войны" в странах Балтии, затем стартуют совместные с Белоруссией учения, в рамках которых в Калининградскую область перебросят значительные силы.
В декабре 2024 года Москва устроит провокацию в Сувалкском коридоре между Белоруссией и Калининградской областью. В ответ НАТО усилит свой восточный фланг, передислоцировав туда контингент численностью до 300 тысяч человек. "Неминуемое начало войны" в сценарии бундесвера датировано летом 2025 года.
Примечательно, что возможный "Путь к конфликту" между Россией и НАТО оставляет открытым вопрос о том, кто в итоге победит.
Телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что российские артисты должны были 1 января принести покаяние за участие в новогодних телевизионных передачах.