Express: взятие Марьинки сместит акцент в использовании подразделений ВСУ

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В связи со взятием Марьинки российскими военнослужащими акцент в использовании подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) сместится. Как пишет издание Express, после этого доверие Запада к Украине ещё больше уменьшится.

"Взятие Марьинки Россией позволит сместить акцент в сторону более боеспособных украинских подразделений на юге, что повлияет как на моральный дух, так и на международное доверие к военным усилиям Украины", — заметила обозреватель Алессандра Скотто Ди Сантоло.

При этом она обратила внимание на то, что отступление из города стало для ВСУ самым крупным поражением. Причём, данные сведения удалось узнать и главнокомандующему украинскими силами Валерию Залужному.