Узбекистанский чиновник отреагировал на предложение Захара Прилепина вернуть России территории, "откуда едут гастарбайтеры".
Советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев обратился к писателю в своем Telegram-канале. Он адресовал свой пост "господину Прилепину и другим, желающим завоевать Узбекистан". Чиновник нецензурно ответил литератору и призвал Кремль остановить пдобные заявления "шовинистов".
"В противном случае вторжение в Узбекистан рассматривается многими как будущий стратегический план Кремля", — объяснил Кушербаев.
Вызванный в МИД Узбекстана посол РФ Олег Мальгинов заверил, что слова Прилепина не отражают позицию Кремля.
Ранее Захар Прилепин заявил, что после парада в Киеве никто не запретит России вернуть территории бывшего СССР.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".