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Чиновник Узбекистана нецензурно послал Прилепина, призывшего присоединить к РФ территории СССР

Мир

Узбекистанский чиновник отреагировал на предложение Захара Прилепина вернуть России территории, "откуда едут гастарбайтеры".

Чиновник Узбекистана нецензурно послал Прилепина, призывшего присоединить к РФ территории СССР
Фото: ru.wikipedia. org

Советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев обратился к писателю в своем Telegram-канале. Он адресовал свой пост "господину Прилепину и другим, желающим завоевать Узбекистан". Чиновник нецензурно ответил литератору и призвал Кремль остановить пдобные заявления "шовинистов".

"В противном случае вторжение в Узбекистан рассматривается многими как будущий стратегический план Кремля", — объяснил Кушербаев.

Вызванный в МИД Узбекстана посол РФ Олег Мальгинов заверил, что слова Прилепина не отражают позицию Кремля.

Ранее Захар Прилепин заявил, что после парада в Киеве никто не запретит России вернуть территории бывшего СССР.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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