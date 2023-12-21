Чиновник Узбекистана нецензурно послал Прилепина, призывшего присоединить к РФ территории СССР

Узбекистанский чиновник отреагировал на предложение Захара Прилепина вернуть России территории, "откуда едут гастарбайтеры".

Фото: ru.wikipedia. org

Советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев обратился к писателю в своем Telegram-канале. Он адресовал свой пост "господину Прилепину и другим, желающим завоевать Узбекистан". Чиновник нецензурно ответил литератору и призвал Кремль остановить пдобные заявления "шовинистов".

"В противном случае вторжение в Узбекистан рассматривается многими как будущий стратегический план Кремля", — объяснил Кушербаев.

Вызванный в МИД Узбекстана посол РФ Олег Мальгинов заверил, что слова Прилепина не отражают позицию Кремля.

Ранее Захар Прилепин заявил, что после парада в Киеве никто не запретит России вернуть территории бывшего СССР.