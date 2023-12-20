Прилепин предложил присоединить территории СССР к РФ: "Кто нам после парада в Киеве запретит"

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Писатель Захар Прилепин выступил с инициативой восстановить все территории, которые ранее принадлежали СССР.

Фото: ru.wikipedia. org

Писатель ответил на вопросы журналистов в рамках московской пресс-конференции.

Он объяснил, что проблему мигрантов можно решить, присоединив страны, "откуда едут к нам гастарбайтеры".

Литератор подчеркнул, что мы претендуем на территории бывших советских республик, так как там проживают "два миллиона наших граждан".

"Кто нам после парада в Киеве запретит что-либо делать на евразийской территории? Никто", — цитирует слова Прилепина Telegram-канал "Осторожно, новости".

Ранее Прилепин предположил, что иноагенты вернуться в Россию к следующему новогоднему огоньку.