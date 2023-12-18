NetEase: два подарка России Китаю стали неприятным сюрпризом для США

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Дружественные отношения между Россией и Китаем не являются для кого-либо секретом. Но к концу 2023 года они достигли нового значимого уровня.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" under CC BY 2.0.

В материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase сообщается о двух существенных подарках, которые Китай впервые получил от России в один день. И это оказалось неприятным сюрпризом для Соединённых Штатов.

Первым таким "подарком" стало проведение совместного воздушного патрулирования Россией и Китаем. 14 декабря авиация обеих стран совершила продолжительный полет над Японским и Восточно-Китайским морями, говорится в материале (перевод сайта АБН24).

Отмечается, что этот манёвр вызвал значительный резонанс среди союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Южная Корея даже подняла в воздух свои военные самолёты.

"Поскольку это сотрудничество соответствует международному праву, Японии и Южной Корее остаётся только наблюдать за происходящим", — подчёркивается в материале.

Авторы которого благодарны России за этот подарок, особенно учитывая напряжённую обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поддержка Москвы для Пекина оказалась крайне важной.

Отметим, что Россия и Китай и ранее проводили совместные воздушные патрулирования. И можно предположить, что эта практика будет продолжена.

Второй "подарок" также последовал 14 декабря, во время большой пресс-конференции российского президента. В ходе мероприятия произошла заметная сцена: задать вопрос российскому лидеру собиралась журналистка из США, но Путин предложил дать слово представителю прессы из Китая.

"Хотя это был небольшой эпизод, жест Путина был высоко оценён в Китае и, безусловно, положительно повлияет на российско-китайские отношения", — отмечается в материале.