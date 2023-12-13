Трамп-младший: Украина не закончит конфликт, пока она может воровать деньги США

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Сын экс-президента США Дональда Трампа Трамп-младший резко отреагировал на дерзкое требование украинского лидера Владимира Зеленского. Отмечается, что прежде украинский президент призвал власти США "подумать" о конфликте, а также о том, как защитить украинцев. Он также призвал перестать путешествовать по миру и вместо этого приезжать на фронт, чтобы спрашивать у военных людей, что им нужно.

Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0

По мнению Трампа-младшего, Украине не завершит военный конфликт с РФ, пока она имеет возможность воровать деньги США.

"Пока мы продолжаем посылать безграничные средства, ничего не изменится… У них нет стимула когда-либо заключать мирное соглашение, потому что они могут воровать", — возмутился Трампр-младший в соцсети X (прежде Twitter*).

В то же время, Трамп-младший обратил внимание на то, что внутри Украины США практически создаёт класс олигархов. Ведь Киев ворует американские доллары, тогда как сами власти США ничего не делают с пограничным кризисом в стране.

*В Росси доступ к ресурсу Twitter ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года