Канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал заявление по поводу прекращения поставок газа в Европу. Об этом политик сообщил, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии.
По мнению канцлера Германии, именно Россия виновата в том, что цены на газ в Европе неумолимо растут, а топлива всё равно недостаточно.
"Это имеет последствия для цен на энергию!" — возмутился канцлер ФРГ.
Шольц напомнил, что импорт газа в Германию снизился вдвое, а всего ЕС недополучил 120 миллиардов кубометров топлива.
Вследствие этого Германии пришлось увеличить объём закупок газа в Норвегии, для чего на севере страны началось сооружение терминалов СПГ.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.