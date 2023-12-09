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Шольц считает, что в прекращении поставок газа в Европу виноват Путин

0:46
Мир

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал заявление по поводу прекращения поставок газа в Европу. Об этом политик сообщил, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии.

Шольц считает, что в прекращении поставок газа в Европу виноват Путин
Фото: Openverse by Ervins Strauhmanis is licensed under CC BY 2.0

По мнению канцлера Германии, именно Россия виновата в том, что цены на газ в Европе неумолимо растут, а топлива всё равно недостаточно.

"Это имеет последствия для цен на энергию!" — возмутился канцлер ФРГ.

Шольц напомнил, что импорт газа в Германию снизился вдвое, а всего ЕС недополучил 120 миллиардов кубометров топлива.

Вследствие этого Германии пришлось увеличить объём закупок газа в Норвегии, для чего на севере страны началось сооружение терминалов СПГ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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