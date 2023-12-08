Директор украинского завода украл миллионы на запчасти для Су-27

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

СБУ совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила и пресекла грандиозную аферу в "Укроборонпроме", сообщает украинская спецслужба в своём телеграм-канале в пятницу.

Фото: FB управления СБУ по Кировоградской области

По сведениям контрразведчиков, директор одного из оборонных предприятий заключил "с аффилированной коммерческой структурой" договор о закупке модулей усиления мощности бортовых радиолокационных систем истребителей Су-27 на сумму около четырёх миллионов гривен.

Дельцы поставили заводу неисправные комплектующие. Руководитель распорядился принять их на баланс и оплатить. Первый транш в размере 1,9 миллиона гривен был переведён.

В дальнейшем злоумышленники планировали вывести эти деньги в тень на подконтрольные структуры, обналичить и поделить между собой.

Сейчас все участники "криминального квартета" задержаны, им предъявлены подозрения по двум статьям украинского Уголовного кодекса, выясняется возможная причастность к другим подобным преступлениям. Главе госпредприятия грозит до 12 лет тюрьмы.