Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал обеспокоенность по поводу поставок вооружений от Франции и Индии в Армению, считая, что это усиливает напряженность в регионе. Об этом сообщает EADaily.
Он выразил уверенность, что даже с новыми вооружениями Армения не сможет вернуть контроль над Нагорным Карабахом.
Армения может думать, что, используя эти вооружения, она сможет заново оккупировать Нагорный Карабах. Я ещë не говорю о качестве этих вооружений. Даже если это самое современное оружие, это невозможно", — выразил уверенность азербайджанский лидер.
Франция поставила 24 бронеавтомобиля Bastion, а Индия предоставила армянским вооруженным силам артиллерийские системы ATAGS.
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