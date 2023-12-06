"Армения может захватить Карабах": Франция и Индия усиливают военное снабжение Армении

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал обеспокоенность по поводу поставок вооружений от Франции и Индии в Армению, считая, что это усиливает напряженность в регионе. Об этом сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia by President.az is licensed under CC BY 4.0

Он выразил уверенность, что даже с новыми вооружениями Армения не сможет вернуть контроль над Нагорным Карабахом.

Армения может думать, что, используя эти вооружения, она сможет заново оккупировать Нагорный Карабах. Я ещë не говорю о качестве этих вооружений. Даже если это самое современное оружие, это невозможно", — выразил уверенность азербайджанский лидер.

Франция поставила 24 бронеавтомобиля Bastion, а Индия предоставила армянским вооруженным силам артиллерийские системы ATAGS.

Несмотря на увеличение доходов от продаж туров в Германии, снижение общего количества бронирований связывают с растущей неопределенностью в регионе.