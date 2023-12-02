Статья в The Economist отмечает, что председатель правительства Венгрии Виктор Орбан и кандидат на пост главы кабинета министров Нидерландов Герт Вилдерс выступают против присоединения Киева к Европейскому Союзу.
Главы обеих стран считаются препятствием на пути украинского членства в ЕС. Отмечается, что намеченный саммит, который должен был состояться в середине месяца, предполагал приносить Украине финансовую поддержку и гарантировать членство в ЕС. Однако оппозиционные позиции Орбана и Вилдерса создают реальные препятствия для достижения этих целей.
По мнению экспертов, отсутствие согласованной финансовой помощи со стороны Евросоюза может привести к дефициту средств в Украине уже в начале 2024 года, что в свою очередь подорвет доверие страны к ЕС.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.