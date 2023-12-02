Барьеры на пути Украины в Евросоюз: Венгрия и Нидерланды не дадут денег Украине

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Статья в The Economist отмечает, что председатель правительства Венгрии Виктор Орбан и кандидат на пост главы кабинета министров Нидерландов Герт Вилдерс выступают против присоединения Киева к Европейскому Союзу.

Фото: openverse.org by More pictures and videos: [email protected] is licensed under CC BY 2.0

Главы обеих стран считаются препятствием на пути украинского членства в ЕС. Отмечается, что намеченный саммит, который должен был состояться в середине месяца, предполагал приносить Украине финансовую поддержку и гарантировать членство в ЕС. Однако оппозиционные позиции Орбана и Вилдерса создают реальные препятствия для достижения этих целей.

По мнению экспертов, отсутствие согласованной финансовой помощи со стороны Евросоюза может привести к дефициту средств в Украине уже в начале 2024 года, что в свою очередь подорвет доверие страны к ЕС.