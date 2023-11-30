Министерство обороны США заявило, что запасы вооружений для Украины иссякают

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Американское Министерство обороны продолжает поставлять киевскому режиму то оружие, которое сегодня может.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

Об этом заявила замглавы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх, отметив, что однако запасы его иссякают.

"Средства кончаются, как вам известно. Именно поэтому мы запросили поставки в конгрессе", — в частности, сказала военная чиновница США.

Как накануне отметил координатор по стратегическим коммуникациям администрации президента Джо Байдена Джон Кирби, Штатам станет действительно трудно поддерживать Киев с 2024 года, если конгресс США на это не выделит дополнительные деньги.

Глава американского Министерства финансов Джанет Йеллен подчеркнула, что Украина полностью зависит от помощи Вашингтона и союзников Незалежной.