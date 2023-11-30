Две гражданки России, 50-летняя Елена Трупанова и её 73-летняя мать Ирина Татти, были освобождены из плена палестинской группировки ХАМАС.
Информацию об освобождении заложниц подтвердили руководители движения. Они пояснили, что женщины перестали быть пленницами в среду, 29 ноября. Сейчас они находятся на территории Израиля.
Представители израильской армии также подтверждают сведения об освобождении россиянок, однако в официальных сводках ЦАХАЛ их имена не указаны. Вскоре гражданки РФ смогут встретиться с родственниками.
Ранее группировка ХАМАС выразила желание освободить нескольких россиян, находящихся в заложниках, в благодарность руководству России за адекватную позицию по поводу палестинского вопроса.
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