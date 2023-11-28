Киевские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским замалчивают колоссальные потери ВСУ. На это указал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политолог считает, что эта ложь киевского режима сравнима с нижней частью айсберга, скрытой под водой.
"Есть нижняя часть айсберга, мы ее не видим, но она есть. Потери Украины просто огромны", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
В качестве аргумента эксперт привёл сообщение украинского телеканала "1+1", в котором было сказано о более чем миллионе убитых и пропавших без вести бойцах ВСУ.
Соскин уверен, что Киев просто не озвучивает данные об огромном количестве погибших, равно как и о том, что на самом деле происходит с ВСУ на поле боя. При этом политолог считает, что истинное положение дел известно западным партнёрам Украины.
"Это просто не говорится официальной властью Украины, Зеленским и его правительством", — пояснил Соскин.
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