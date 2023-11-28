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Экс-советник Кучмы Соскин раскрыл ложь правительства Зеленского по поводу огромных потерь ВСУ

Мир

Киевские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским замалчивают колоссальные потери ВСУ. На это указал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Экс-советник Кучмы Соскин раскрыл ложь правительства Зеленского по поводу огромных потерь ВСУ
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Политолог считает, что эта ложь киевского режима сравнима с нижней частью айсберга, скрытой под водой.

"Есть нижняя часть айсберга, мы ее не видим, но она есть. Потери Украины просто огромны", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

В качестве аргумента эксперт привёл сообщение украинского телеканала "1+1", в котором было сказано о более чем миллионе убитых и пропавших без вести бойцах ВСУ.

Соскин уверен, что Киев просто не озвучивает данные об огромном количестве погибших, равно как и о том, что на самом деле происходит с ВСУ на поле боя. При этом политолог считает, что истинное положение дел известно западным партнёрам Украины.

"Это просто не говорится официальной властью Украины, Зеленским и его правительством", — пояснил Соскин.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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