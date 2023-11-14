Экс-советник Кучмы Соскин: гражданская война на Украине "взорвётся" в Закарпатье

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Украина стоит на пороге гражданской войны, недовольство граждан в регионах Незалежной растёт, и первым может "взорваться" Закарпатье, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: https://www.n-tv.de/politik/Demonstranten-gehen-auf-Greifswalds-Buergermeister-los-article23948908.html

По его словам, Закарпатье — территория нацменьшинств, а накануне Венгрия официально осудила Киев за то, что он не собирается решать вопросы языкового барьера в регионе.

По мнению Соскина, это всё может вызвать волнения и протестные настроения на территории.

"Должен какой-то регион взорваться, всё показывает, что, скорее всего, Закарпатье взорвётся. Я думаю, процесс пошёл", — заявил Соскин на своём канале в Сети.

Соскин предположил, что именно там начнётся гражданская война.

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