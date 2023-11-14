Украина стоит на пороге гражданской войны, недовольство граждан в регионах Незалежной растёт, и первым может "взорваться" Закарпатье, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, Закарпатье — территория нацменьшинств, а накануне Венгрия официально осудила Киев за то, что он не собирается решать вопросы языкового барьера в регионе.
По мнению Соскина, это всё может вызвать волнения и протестные настроения на территории.
"Должен какой-то регион взорваться, всё показывает, что, скорее всего, Закарпатье взорвётся. Я думаю, процесс пошёл", — заявил Соскин на своём канале в Сети.
Соскин предположил, что именно там начнётся гражданская война.
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