Наступающая зима пройдёт для украинцев легче, чем прошлая, заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Киев24" в пятницу.
Он заверил, что Украина хорошо подготовилась к зиме с учётом уже имеющегося опыта.
"Поэтому эта зима для нас должна пройти легче, чем прошлая", — цитирует его "РБК-Украина".
Вместе с тем представитель ВСУ призвал не расслабляться.
"Но не нужно расслабляться, не нужно игнорировать воздушные тревоги. Ракетная опасность — серьезная", — предупредил он.
Ранее украинская военная разведка подсчитала, сколько ракет накопила Россия. Результаты этих подсчётов внушают Киеву серьёзные опасения, что зимой на Украине возможны блэкауты.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.