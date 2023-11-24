ВСУ обещали, что эта зима для Украины пройдёт легче прошлой

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Наступающая зима пройдёт для украинцев легче, чем прошлая, заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Киев24" в пятницу.

Фото: ФБ-страница Дмитрия Плетенчука

Он заверил, что Украина хорошо подготовилась к зиме с учётом уже имеющегося опыта.

"Поэтому эта зима для нас должна пройти легче, чем прошлая", — цитирует его "РБК-Украина".

Вместе с тем представитель ВСУ призвал не расслабляться.

"Но не нужно расслабляться, не нужно игнорировать воздушные тревоги. Ракетная опасность — серьезная", — предупредил он.

Ранее украинская военная разведка подсчитала, сколько ракет накопила Россия. Результаты этих подсчётов внушают Киеву серьёзные опасения, что зимой на Украине возможны блэкауты.