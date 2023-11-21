Депутат Госдумы Новиков отметил необходимость сотрудничества Аргентины с БРИКС

2:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Новому аргентинскому руководству, возглавляемому избранным президентом Хавьером Милеем, потребуется сотрудничество с Россией и Китаем, если их в интересах будет собственное развитие. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе со СМИ.

Фото: Openverse by abdallahh is licensed under CC BY 2.0.

"Одно дело приоритеты, внешнеполитические акценты, главные друзья, которые будут на мировой арене у нового аргентинского правительства, другое — в целом аргентинские интересы. Все-таки новому правительству придется быть правительством Аргентины, а не какой-то другой страны. Полностью отказаться от наработок прежнего периода не получится, потому что каждая новая власть, которая приходит в любой стране, не отрицает все, что было сделано до нее. Если это национально-ориентированная власть, то она начинает использовать эти наработки в своих интересах", — отметил Новиков.

По его мнению, для поддержания внешнеэкономической активности Аргентине важно сохранить доступ к рынкам, которые были разработаны ранее.

"Не всю продукцию, которую Аргентина производит, она сможет сбыть в кооперации с Соединёнными Штатами. У Аргентины есть российский сегмент, шло развитие экономического сотрудничества с Китаем. Это страны, которые играют в БРИКС большую роль. Поэтому интересы самой Аргентины, ее экономического развития продиктуют новым властям как минимум конструктивное взаимодействие с БРИКС, вне зависимости от того, станет ли Аргентина уже сейчас членом этого объединения, либо возникнет пауза в решении этого вопроса", — добавил депутат.

Новиков также отметил, что предвыборная программа Милея содержит в себе некоторые внутренние противоречия.

"В программе есть взаимоисключающие тезисы, поэтому сейчас, когда нужно было собрать голоса, высказывалась сумма идей, которые, по мнению кандидатов в президенты, должны были саккумулировать максимальное вокруг него число избирателей и получить необходимую поддержку. Эта тактика сработала. Но победить на выборах таким способом можно, а руководить при таких подходах нельзя", — заключил политик.

Ранее депутат от Либертарианской партии Хавьер Милей выиграл президентские выборы в Аргентине. В своей предвыборной программе он высказывал идеи о долларизации экономики, большой приватизации, укреплении связей с США и сокращении торгового взаимодействия с Россией и Китаем, а также заявил о нежелании вступления страны в БРИКС, сообщает URA.RU.

Также ранее мы сообщали, что российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил: вопрос о создании единой валюты БРИКС ещё остаётся открытым.