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Офицер Дэвис: помощь Запада не принесла результатов для ВСУ

0:45
Мир

Военная и финансовая поддержка Украине не принесла ожидаемых результатов, заявил вышедший на пенсию американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале, сообщает РИА Новости.

Офицер Дэвис: помощь Запада не принесла результатов для ВСУ
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

По его словам, несмотря на поставки США пяти тысяч бронемашин и миллиарды долларов, кроме того, что предоставила Европа, украинским Вооруженным силам так и не удалось изменить динамику на фронте.

"Мы предприняли все возможные меры, но это не привело к сдвигу линии фронта. По какому основанию можно рассчитывать на изменения в будущем?" — поднимает вопрос Дэвис.

Он также призывает Украину приступить к мирным переговорам, чтобы избежать дополнительной потери территорий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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