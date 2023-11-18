Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В турецкой Бурсе пятилетний ребенок умер после удаления зуба
Россия готова оплатить взнос в WADA, но при одном условии
Le Monde: Россия выстояла, а Путин был прав
Песков: Путин, предупреждающий о диверсиях Запада, обладает определённой информацией
Найден способ снизить уровень "плохого" холестерина в крови
Виктория Боня заявила, что пластическая операция за 19 млн рублей окупилась
Украинский генерал: разворовывание военного бюджета ставит под угрозу ВСУ
Администрация Ростова-на-Дону выставила на аукцион три люксовых автомобиля
Bloomberg: Россия вывозит тонны золота в ОАЭ и Гонконг в обход Великобритании

В Бразилии девушка почувствовала себя плохо на концерте Тейлор Свифт и умерла

1:16
Мир

Певица Тейлор Свифт рассказала в своем аккаунте в Instagram*, что одна из ее поклонниц умерла на концерте тура Eras в Бразилии. Об этом также сообщает издание Газета.Ru со ссылкой Daily Mail.

В Бразилии девушка почувствовала себя плохо на концерте Тейлор Свифт и умерла
Фото: Wikipedia by iHeartRadioCA is licensed under CC BY 3.0

По словам Свифт, девушка почувствовала себя плохо еще до начала шоу на стадионе.

"Поверить не могу, что пишу это, но с разбитым сердцем вынуждена сообщить, что мы потеряли фанатку сегодня перед моим шоу. Словами не передать, в каком я отчаянии, не знаю ничего кроме того, что она была невероятно красива и очень молода", — написала звезда.

По информации бразильской прессы, девушку звали Ана Клара Беневидес и ей было 23 года. Предположительно, причиной изначального плохого самочувствия стали жара и духота на стадионе, что привело к сердечному приступу. Смерть наступила в больнице после госпитализации.

Во время выступления Свифт выбросила бутылку воды со сцены другой фанатке, которой тоже стало плохо, и приостановила концерт, потребовав от организаторов предоставить воду для зрителей.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Михалков об увольнении Олеси Железняк из-за позиции по СВО: "Это как?"

Российский актёр и режиссёр Никита Михалков высказал своё разочарование по поводу увольнения актрисы Олеси Железняк из телевизионного сериала.

Режиссёр Никита Михалков признался, что недоволен увольнением актрисы Олеси Железняк из-за позиции по СВО
Главу Коми возмутил отказ перевозчиков вешать в транспорте наклейки за СВО: вдруг стекло разобьют
Глава Коми отчитал перевозчиков за отказ вешать в транспорте наклейки за СВО
Дмитрий Песков о дочери Елизавете: "У нее непростая жизнь"
Врач назвал россиянам еду, которая сгущает кровь
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
Оргии в джакузи: крупнейшую тюрьму Бельгии потряс сексуальный скандал
Снижение риска деменции: открытие ученых из Тулейнского университета
Журналисты Daily Express рассказали о характеристиках российского ракетного комплекса "Авангард".
Журналисты Daily Express рассказали о характеристиках российского ракетного комплекса "Авангард".
Последние материалы
Администрация Ростова-на-Дону выставила на аукцион три люксовых автомобиля
Bloomberg: Россия вывозит тонны золота в ОАЭ и Гонконг в обход Великобритании
Как заставить водительское кресло зимой прогреваться быстрее обычного
Таинственное исключение: почему 20 россиян покинули рейс Emirates в Буэнос-Айресе
Вышел на свободу киллер Ореховской ОПГ, подозреваемый в десятках убийств
Доктор Мясников рекомендовал прогулки на природе как способ защиты от деменции
Офицер Дэвис: российская ПВО собьет все поставляемые ВСУ истребители F-16
Инфекционист Провоторова посоветовала избежать приема антибиотиков "на всякий случай"
Тренер Чайковская просит не ругать Ирину Роднину после замечаний о Гран-при России
Прилепин рассказал в письме Путину о могуществе ЛГБТ-сообществ в России: это они дают нам слово
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников