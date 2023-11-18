В Бразилии девушка почувствовала себя плохо на концерте Тейлор Свифт и умерла

1:16 Your browser does not support the audio element. Мир

Певица Тейлор Свифт рассказала в своем аккаунте в Instagram*, что одна из ее поклонниц умерла на концерте тура Eras в Бразилии. Об этом также сообщает издание Газета.Ru со ссылкой Daily Mail.

Фото: Wikipedia by iHeartRadioCA is licensed under CC BY 3.0

По словам Свифт, девушка почувствовала себя плохо еще до начала шоу на стадионе.

"Поверить не могу, что пишу это, но с разбитым сердцем вынуждена сообщить, что мы потеряли фанатку сегодня перед моим шоу. Словами не передать, в каком я отчаянии, не знаю ничего кроме того, что она была невероятно красива и очень молода", — написала звезда.

По информации бразильской прессы, девушку звали Ана Клара Беневидес и ей было 23 года. Предположительно, причиной изначального плохого самочувствия стали жара и духота на стадионе, что привело к сердечному приступу. Смерть наступила в больнице после госпитализации.

Во время выступления Свифт выбросила бутылку воды со сцены другой фанатке, которой тоже стало плохо, и приостановила концерт, потребовав от организаторов предоставить воду для зрителей.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.