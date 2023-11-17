ВОЗ: найден механизм поставок топлива в Газу

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Египетский телеканал Al-Qahera News ранее сообщал, что около 150 тонн дизельного топлива поступило с территории Египта в больницы сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах".

Фото: ru.freepik.com

"Только что поступило сообщение о том, что был согласован механизм ввоза топлива в Газу. Это приятная новость, но требуется гораздо больше. Существует настоятельная необходимость в устойчивом поступлении топлива в Газу", — сказал он.

Напомним, палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными претензиями обеих сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Очередной виток конфликта начался 7 октября 2023 года.