В Киеве назвали выборы "большой бедой"

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Предвыборные баталии в воюющей Украине обернутся большой бедой, предупредил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Фото: https://ctrana. net/news/326578-pochti-pobeda-virastjuka-hibel-rebenka-na-donbasse-mid-za-kharkovskie-sohlashenija.html

Своим видением текущей политической ситуации он поделился с украинской журналисткой Натальей Влащенко для YouTube-канала "Фабрика новостей".

"Если мы начнём во время военных действий политическую дискуссию [в связи с проведением выборов], имейте в виду, это будет большая беда", — сказал Данилов.

Он убеждён в несвоевременности выборов — сейчас у киевских властей нет "ни технической, ни политической возможности для того, чтобы провести выборы". Глава СНБО не представляет, как организовать голосование для военных в окопах, беженцев в Европе, жителей утраченных Украиной территорий. Кроме того, в Незалежной "есть пророссийские силы", которым выборы будут на руку, чтобы раскачать ситуацию, опасается Данилов.

Выборы президента Украины стали там одной из самых дискуссионных тем за последние месяцы. Конституция страны запрещает их проведение в период военного положения, а Владимир Зеленский недавно вновь его продлил. Тем самым он сделал невозможной избирательную кампанию, хотя официально об отмене выборов не объявлялось.