В юго-западной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4

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В провинции Бурдур на юго-западе Турции, зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки ощущались в районе Йешилова в 08:28 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 13,2 км.

Напомним, ранее в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Очаг залегал на глубине 7 км.