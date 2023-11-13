В провинции Бурдур на юго-западе Турции, зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий
Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки ощущались в районе Йешилова в 08:28 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 13,2 км.
Напомним, ранее в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Очаг залегал на глубине 7 км.
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