На Украине хотят заставить учеников и педагогов всегда говорить на госязыке

Украинских школьников и учителей хотят заставить говорить на госязыке во время занятий и на переменах.

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Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил, что дети и педагоги должны общаться на украинском в школах как во время занятий, так и на переменах. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на "Украинские новости".

"Украинским законодательством определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Мы обращались в Министерство образования и науки Украины за дополнительным разъяснением, что является образовательным процессом, ведь немало нарушений языкового закона именно вне уроков", — заявил Тарас Креминь.

По мнению омбудсмена, новые требования должны соблюдаться в учебных классах, коридорах, спортзалах, столовых и даже на стадионах.