Постпред Израиля в ООН Эрдан выступил с жёлтой звездой на пиджаке в знак протеста

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Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан пришёл на заседание Совбеза с жёлтой звездой на пиджаке, напоминающей ту, которую евреи носили во время холокоста.

Фото: openverse by de:Benutzer:Eborutta is licensed under "UN General Assembly" by de:Benutzer:Eborutta is licensed under CC BY-SA 3.0.

Как пояснил дипломат, это своеобразный знак протеста, поскольку Совбез ООН не осуждает действия палестинского движения ХАМАС. Помимо этого, он потребовал добиться возвращения граждан Израиля, которые остаются в заложниках.

"Мы будем носить эту звезду, пока вы не осудите зверства ХАМАС", — подчеркнул Эрдан в ходе заседания.

По его словам, жёлтая звезда на пиджаках представителей его команды — это "символ гордости". Израиль будет бороться с ХАМАС для самозащиты, заключил дипломат.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что боевики ХАМАС напали на израильскую территорию не просто так, ведь палестинцы много лет живут в условиях оккупации.