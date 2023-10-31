Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан пришёл на заседание Совбеза с жёлтой звездой на пиджаке, напоминающей ту, которую евреи носили во время холокоста.
Как пояснил дипломат, это своеобразный знак протеста, поскольку Совбез ООН не осуждает действия палестинского движения ХАМАС. Помимо этого, он потребовал добиться возвращения граждан Израиля, которые остаются в заложниках.
"Мы будем носить эту звезду, пока вы не осудите зверства ХАМАС", — подчеркнул Эрдан в ходе заседания.
По его словам, жёлтая звезда на пиджаках представителей его команды — это "символ гордости". Израиль будет бороться с ХАМАС для самозащиты, заключил дипломат.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что боевики ХАМАС напали на израильскую территорию не просто так, ведь палестинцы много лет живут в условиях оккупации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В России с 1 декабря 2023 года водителям придется обязательно установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях.