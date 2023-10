Your browser does not support the audio element.

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан пришёл на заседание Совбеза с жёлтой звездой на пиджаке, напоминающей ту, которую евреи носили во время холокоста.

Фото: openverse by de:Benutzer:Eborutta is licensed under "UN General Assembly" by de:Benutzer:Eborutta is licensed under CC BY-SA 3.0.