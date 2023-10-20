Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
RT: палестинцы вышли на митинг против действий Израиля с портретом Путина
Российский борец Окороков получит паспорт Австралии ради Олимпийских игр 2024
Овечкин впервые в карьере не попал в створ в двух матчах НХЛ подряд
Конгрессвуман Грин проголосовала против запроса Байдена о помощи Украине
Марков высказался о поддержке Греты Тунберг Палестины: выпала из тренда
В разведке Эстонии заявили о подготовке России к новому наступлению на Украине
Депутат Госдумы Гурулёв призвал уничтожить россиян, не поддерживающих Путина
Названы самые популярные китайские автомобиле на вторичном рынке
Кристина Асмус рассказала, что ей не нравится в партнерах в любовных сценах

Роберт Де Ниро выразил соболезнования Намину в связи с утратой сына

Мир

Голливудский актёр Роберт Де Ниро выразил свои соболезнования рок-музыканту Стасу Намину в связи с трагической утратой его сына Артема Микояна, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра Стаса Намина.

Роберт Де Ниро выразил соболезнования Намину в связи с утратой сына
Фото: Openverse

Также подчеркивается, что множество других известных представителей кинематографа, включая кинорежиссёра-документалиста Джима Брауна, выразили своё сочувствие.

В пресс-службе Центра Стаса Намина добавили, что Артем Микоян был художником, участвовал в крупных выставках как в России, так и за рубежом. Он успешно завершил обучение на факультете кинематографии Нью-Йоркского университета и прошёл стажировку в компании "Требеко" при Роберте Де Ниро.

19 октября утром в подмосковной деревне Крюково были найдены тела 30-летнего Артема Микояна, сына Стаса Намина, и его бабушки Полины Ткаченко. В рамках расследования был задержан Роман Новиков. Ему было предъявлено официальное обвинение в убийстве, Роман признал свою вину.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Зверски убиты сын и теща известного рок-музыканта Стаса Намина в подмосковном коттедже
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Зеленскому дали шокирующий совет по России

Украине придётся пойти на серьёзные уступки ради достижения мира.

FP: Украине придётся отказаться от территорий ради мира
Певицу Машу Распутину после оскорбления слушателей Анны Asti исключили из жюри шоу "Суперстар"
Певицу Машу Распутину после скандальных слов убрали из жюри шоу "Суперстар"
Зачем Путин занес "Кинжалы" над Черным морем - реальные задачи Миг-31И
Проиранские силы бомбят военные базы США в Ираке и Сирии. Третья мировая война на пороге
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Клещи российской армии вокруг Авдеевки неумолимо сжимаются
Бежал ли Черноморский флот из Крыма?
Сотруднику Большого театра незаконно выдали отсрочку от мобилизации
Сотруднику Большого театра незаконно выдали отсрочку от мобилизации
Последние материалы
RT: палестинцы вышли на митинг против действий Израиля с портретом Путина
Российский борец Окороков получит паспорт Австралии ради Олимпийских игр 2024
Овечкин впервые в карьере не попал в створ в двух матчах НХЛ подряд
Конгрессвуман Грин проголосовала против запроса Байдена о помощи Украине
Марков высказался о поддержке Греты Тунберг Палестины: выпала из тренда
В разведке Эстонии заявили о подготовке России к новому наступлению на Украине
Депутат Госдумы Гурулёв призвал уничтожить россиян, не поддерживающих Путина
Названы самые популярные китайские автомобиле на вторичном рынке
Кристина Асмус рассказала, что ей не нравится в партнерах в любовных сценах
Садальский прокомментировал слова Кличко об отчуждении вошедших в состав РФ территориях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников