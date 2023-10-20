Роберт Де Ниро выразил соболезнования Намину в связи с утратой сына

Голливудский актёр Роберт Де Ниро выразил свои соболезнования рок-музыканту Стасу Намину в связи с трагической утратой его сына Артема Микояна, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра Стаса Намина.

Фото: Openverse

Также подчеркивается, что множество других известных представителей кинематографа, включая кинорежиссёра-документалиста Джима Брауна, выразили своё сочувствие.

В пресс-службе Центра Стаса Намина добавили, что Артем Микоян был художником, участвовал в крупных выставках как в России, так и за рубежом. Он успешно завершил обучение на факультете кинематографии Нью-Йоркского университета и прошёл стажировку в компании "Требеко" при Роберте Де Ниро.

19 октября утром в подмосковной деревне Крюково были найдены тела 30-летнего Артема Микояна, сына Стаса Намина, и его бабушки Полины Ткаченко. В рамках расследования был задержан Роман Новиков. Ему было предъявлено официальное обвинение в убийстве, Роман признал свою вину.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.