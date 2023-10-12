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Депутат Верховной Рады: против Арестовича* заведено уголовное дело

1:04
Мир

Депутат украинского парламента Инна Совсун утверждает, что против бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича* возбудили уголовное дело на Украине по статье "распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости", сообщает издание "РИА Новости".

Депутат Верховной Рады: против Арестовича* заведено уголовное дело
Фото: wikipedia.org

"Помните, я подавала заявление в правоохранительные органы на Арестовича? Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования", — написала Совсун в своем Telegram-канале.

Эта статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трёх лет.

Депутат 28 сентября заявила, что написала заявление в правоохранительные органы в связи с тем, что Арестович, по ее утверждению, на одном из своих семинаров назвал женщин "существами", которых хочется "душить".

 

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. 3 октября МВД РФ объявило Арестовича в розыск.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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