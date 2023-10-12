Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Решится ли Израиль на атаку гуманитарных поставок из Бразилии и России?
В Лиге защитников пациентов сообщили о нехватке врачей на пациентов с талонами
МОК отстранил Олимпийский комитет РФ до дальнейшего уведомления
Актриса Катерина Шпица о мучительном романе: "Было трудно выходить из этих отношений"
Ходаковский о трудностях захвата украинских городов: проще снести и построить заново
Андрей Соколов высказал мнение об актёре Белом
Звезда "Реальных пацанов" Владимир Селиванов и его возлюбленная блогер Александра Калмыкова ждут ребенка
Утечка аммиака на российском участке МКС
32-летняя Настя Ивлеева анонсировала свой первый музыкальный трек

AlphaSense: упоминание Украины в мировых СМИ упало в 34 раза

2:10
Мир

"То, что внимание к Украине моментально пропадёт на фоне конфликта Израиля и Палестины, было ожидаемо и вполне предсказуемо", — пояснил Pravda.Ru политолог Андрей Гусий данные о падении упоминаемости Украины в 34 раза.

AlphaSense: упоминание Украины в мировых СМИ упало в 34 раза
Фото: Alerta Digital

"Количество упоминаний Украины в мировых СМИ и соцмедиа уменьшилось уже в 34 раза", — на такие данные международной системы мониторинга AlphaSense ссылается проект "Мэйдэй".

Эксперты отмечают, что мониторинг учитывает упоминания

  • страны,
  • названий территорий, городов, посёлков и объектов на Украине,
  • фамилий военного и политического руководства,

и т. д.

На второй день после атаки ХАМАС на Израиль, AS уже показывало 14-кратное падение упоминаемости Украины.

Кроме того, война ХАМАСа и Израиля "полностью вытеснила Украину из топа статей русской Википедии", — сообщил официальный проект WikiNews.

"Суть не в том факте, что Запад устал от Зеленского. Большинство жителей той же самой Америки даже не знают толком, где она находится и почему ей надо помогать. А вот Израиль им и по духу, и по знанию ближе и важнее. Поэтому и такое резкое падение интереса к Украине", — считает эксперт.

"Это падение интереса учитывается не только в медиа, но и при работе политиков. Скоро выборы и электорату надо предложить какую-то повестку. И если нет интереса к Украине, то сложно будет объяснить поддержку помощи ей", — добавил политолог.

"Так что этот случайный социологический срез показывает, какие настроения и интересы будут учитываться на Западе в ближайшее время", — заключил он.

Также европейские эксперты считают, что, приехав в Брюссель, президент Украины Владимир Зеленский выступил с отчаянным обращением "не забывайте меня".

Кроме того, проект "Абзац" подтвердил: ведущие мировые СМИ перестали упоминать Украину даже после развлекательных статей на "вторых страницах" газет и сайтов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
ВС РФ взяли коммуникации Авдеевки под оперативный контроль

ВС РФ продолжают наступление с целью окружения группировки ВСУ в Авдеевке. В котёл при успехе попадёт 15-тысячная группировка противника.

Авдеевский котёл: российские бойцы назвали основную проблему
Дарья Асламова: Израиль — это оккупант и террорист
Сектор Газа и Израиль: истинная причина конфликта
Чувствую, начинается: в ВСУ признали, что решающая битва за Авдеевку уже идёт
Третья мировая: Stratfor прогнозирует моря огня и реки крови в Израиле и ЕС
Смутное время порождает новых кликуш Сергей Лебедев В Финляндии выдвинули версию причастности РФ к "диверсии" на BalticСonnector Любовь Степушова Шойгу заявил о двукратном увеличении количества тяжёлых транспортных самолётов Ан-124 Андрей Николаев
Криштиану Роналду может столкнуться с наказанием в Иране из-за встречи с фанаткой
Западные наёмники покидают Украину
"Никому не нужны": скорое возвращение звёзд в Россию предрекли в Госдуме
"Никому не нужны": скорое возвращение звёзд в Россию предрекли в Госдуме
Последние материалы
В аэропорту Оренбурга прокомментировали инцидент с гранатой, обнаруженной у пассажира
Красноярского школьника, записавшего видео с тараканами в столовой, позвали работать в Роспотребнадзор
В Хакасии впервые за за 7 лет зарегистрировали случай кори
Do Rzeczy: журналист CNN был шокирован попыткой Зеленского оправдать коррупцию
В Хабаровском крае идут работы по импортозамещенному самолету SSJ-100
Блогер Юлия Гаврилина рассказала самоубийстве своего биологического отца
Военный эксперт заявил, что военная поддержка Украины снизится вдвое
Канада испортила отношения с Индией и Китаем
Марков о заявлении Лаврова про связь Армении и НАТО: становится врагом России
Орбан намекнул, что без Грузии у Евросоюза нет будущего
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников