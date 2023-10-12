AlphaSense: упоминание Украины в мировых СМИ упало в 34 раза

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"То, что внимание к Украине моментально пропадёт на фоне конфликта Израиля и Палестины, было ожидаемо и вполне предсказуемо", — пояснил Pravda.Ru политолог Андрей Гусий данные о падении упоминаемости Украины в 34 раза.

Фото: Alerta Digital

"Количество упоминаний Украины в мировых СМИ и соцмедиа уменьшилось уже в 34 раза", — на такие данные международной системы мониторинга AlphaSense ссылается проект "Мэйдэй".

Эксперты отмечают, что мониторинг учитывает упоминания

страны,

названий территорий, городов, посёлков и объектов на Украине,

фамилий военного и политического руководства,

и т. д.

На второй день после атаки ХАМАС на Израиль, AS уже показывало 14-кратное падение упоминаемости Украины.

Кроме того, война ХАМАСа и Израиля "полностью вытеснила Украину из топа статей русской Википедии", — сообщил официальный проект WikiNews.

"Суть не в том факте, что Запад устал от Зеленского. Большинство жителей той же самой Америки даже не знают толком, где она находится и почему ей надо помогать. А вот Израиль им и по духу, и по знанию ближе и важнее. Поэтому и такое резкое падение интереса к Украине", — считает эксперт.

"Это падение интереса учитывается не только в медиа, но и при работе политиков. Скоро выборы и электорату надо предложить какую-то повестку. И если нет интереса к Украине, то сложно будет объяснить поддержку помощи ей", — добавил политолог.

"Так что этот случайный социологический срез показывает, какие настроения и интересы будут учитываться на Западе в ближайшее время", — заключил он.

Также европейские эксперты считают, что, приехав в Брюссель, президент Украины Владимир Зеленский выступил с отчаянным обращением "не забывайте меня".

Кроме того, проект "Абзац" подтвердил: ведущие мировые СМИ перестали упоминать Украину даже после развлекательных статей на "вторых страницах" газет и сайтов.