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МАГАТЭ прогнозирует, что к 2050 году мощности АЭС в мире увеличатся на 25%

1:26
Мир

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало свой новый прогноз, в соответствии с которым к 2050 году мощность атомных электростанций по всему миру увеличится как минимум на четверть. Пресс-релиз агентства указывает на два различных сценария: более оптимистичный и менее оптимистичный.

МАГАТЭ прогнозирует, что к 2050 году мощности АЭС в мире увеличатся на 25%
Фото: openverse.org

В соответствии с более оптимистичным прогнозом, мощность атомных электростанций к 2050 году возрастет более чем в два раза и достигнет 890 гигаватт (электрических), что значительно превысит сегодняшние 369 гигаватт (электрических). В менее оптимистичном сценарии мощность увеличится до 458 гигаваатт (электрических), сообщает ТАСС.

МАГАТЭ подчеркивает, что все больше стран обращаются к атомной энергии как к чистому и надежному источнику энергии, который способен решать проблемы энергетической безопасности, климатические изменения и стимулировать экономическое развитие.

Агентство также отмечает, что текущая волатильность на рынке энергоносителей, вызванная пандемией коронавируса, геополитической напряженностью и военными конфликтами в Европе, может увеличить значимость атомной энергетики в будущем, предотвращая возможные шоки в сфере поставок и цен на энергию.

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Что скрывают атомные электростанции ? #энерголикбез
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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