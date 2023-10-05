Fox: овчарку Джо Байдена увезли из Белого дома из-за агрессивного поведения

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Немецкая овчарка по кличке Коммандер, принадлежащая президенту США Джо Байдену и его супруге Джилл, покинула Белый дом, передаёт Fox News.

Фото: Openverse

В сюжете сказано, что пёс часто нападал на сотрудников администрации США, которые приезжали в рабочую резиденцию Байдена.

Как отмечает канал, в общей сложности зафиксировано не меньше 11 нападений собаки на специалистов американской секретной службы. Недавно Байден и его жена задумались о безопасности в Белом доме, подчёркивается в материале.

"Коммандер в настоящее время не находится на территории Белого дома", — заявила пресс-секретарь супруги президента США Элизабет Александер.

Пока не уточняется, где теперь живёт немецкая овчарка.

Ранее стало известно, что один из сотрудников секретной службы США был госпитализирован после того, как его укусил пёс Байдена. В Белом доме объяснили такое поведение собаки "стрессовой обстановкой".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.