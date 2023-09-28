Более половины населения Нагорного Карабаха уже переехали в Армению, по данным пресс-секретаря армянского правительства Назели Багдасарян, опубликованным в Telegram-канале:
"По состоянию на 8:00 из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 65 036 человек."
Согласно данным армянских властей, до последнего обострения конфликта в этом регионе проживало около 120 тысяч человек.
Напомним, что Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе 19 сентября, описывая ее как "антитеррористические мероприятия локального характера" с целью восстановления конституционного порядка. Армения, в свою очередь, назвала это агрессией, отмечая отсутствие армянских вооруженных сил в Карабахе. Москва призывала стороны немедленно прекратить огонь и соблюдать трехсторонние соглашения от ноября 2020 года.
Следующие сутки привели к соглашению о прекращении огня при посредничестве российских миротворцев между Баку и Степанакертом. Одним из условий перемирия стало разоружение армянских вооруженных групп и вывод тяжелой военной техники из Нагорного Карабаха. Встреча представителей карабахских армян и азербайджанской делегации, посвященная интеграции региона в состав Азербайджана, прошла 21 сентября в Евлахе, Азербайджан.
Важно отметить, что процесс интеграции карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана предполагает некоторые трудности, и многие могут решить уехать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, однако, выразил уверенность в успешной реинтеграции региона.
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Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.