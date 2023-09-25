Полковник Макгрегор спрогнозировал уничтожение аэродромов ВСУ вместе с Су-24 на Западной Украине

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Аэродромы на Западной Украине, являющиеся местом базирования украинских бомбардировщиков Су-24, могут быть уничтожены российскими военными. Такой прогноз сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: wikimedia.org

Полковник не сомневается, что русские держат эти аэродромы в поле своего зрения.

"Су-24, которые стреляли ракетами Storm Shadow, поднимались в воздух со взлетно-посадочных полос на западных рубежах Украины. Иными словами, рядом со Львовом. На Западной Украине есть несколько таких полос. Я уверен, что сейчас русские наблюдают за всеми этими аэродромами", — сказал Макгрегор на своём YouTube-канале.

Офицер отметил, что для ВСУ в один совсем не прекрасный для них день всё будет кончено в одночасье — инфраструктура для их военных самолётов уязвима, и просто может исчезнуть, если русские этого захотят.

Ранее Макгрегор уже обвинил США в том, что именно по их вине Украина может скоро исчезнуть, потому что обещаний со стороны Вашингтона было много, а в результате ВСУ на фоне огромных потерь уже нечем воевать.