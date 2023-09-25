Эксперт Бижев: Германия найдёт способ оправдаться за немецкий экипаж в танке Leopard ВСУ

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Военный эксперт Айтеч Бижев прокомментировал нашумевшую новость о том, что в подбитом российскими разведчиками танке Leopard ВСУ был уничтожен экипаж, состоящий полностью из немецких военнослужащих. Аналитик в беседе с Pravda. Ru допустил, что факт имел место на самом деле, и в танке действительно был немецкий экипаж.

Фото: Стоп-кадр с видео

"Абсолютно всё может быть реальным. Они воюют с нами. Они могут потом сказать, что военные были в отпуске, за счёт своего личного времени они там воевали и так далее", — отметил Бижев.

Однако для Германии это, по его мнению, ничем не грозит.

"Во-первых, они в этом не сознаются никогда и скажут, что они в личном отпуске поехали. Отговорятся. Во-вторых, они дают оружие, воюют, всё делают. Тут всем всё ясно. Германии ничего не будет. Они скажут, что это добровольцы или отслужившие военнослужащие в отставке, в запасе, их личное дело", — заключил собеседник издания.

Добавим, представители бундесвера уже заявили ранее, что военнослужащих ФРГ на территории Украины нет.