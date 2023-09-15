FT: ВСУ не в состоянии осуществить прорыв на передовой из-за плохой западной подготовки

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У ВСУ есть определённые стратегические сложности: небольшими группами они действуют довольно неплохо, в то время как крупными подразделениями у украинских военных ничего не получается. А прорыв можно осуществить только большим количеством солдат, пишет Financial Times.

Фото: openverse.org

Как отмечают западные и украинские должностные лица, пятая часть переданного Киеву для контрнаступления западного вооружения уже уничтожено российскими военными.

Потери ВСУ в технике и живой силе оказались настолько велики, что киевское командование приняло решение о приостановке ведущихся манёвров.

"Истощение играет на руку сильным сторонам Украины, в то время как попытки масштабировать наступательные маневры в таких сложных условиях этого не делают", — объяснили военные аналитики из США Майкл Кофман и Роб Ли, которых цитирует издание.

По мнению экспертов, украинским военным лучше будет и дальше действовать небольшими группами — взводами, максимум — ротами. Однако для прорыва российской обороны и изменения ситуации на поле боя украинских военных должно быть намного больше, а им для этого не хватает ни организации, ни полученной на Западе подготовки.