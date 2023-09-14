Американский актёр Шон Пенн сообщил, что готов отдать свои "Оскары", чтобы из них отлили пули для ВСУ

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Американский актёр Шон Пенн, принявший сторону Киева, сообщил, что не против отдать на переплавку все свои статуэтки "Оскар" ради того, чтобы из них могли отлить пули для ВСУ. Об этом артист заявил в интервью Variety.

Фото: openverse.org

Шон Пенн отметил, что его очень разозлил тот факт, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не позволили появиться на церемонии вручения "Оскара" в 2022 году и выступить там с речью.

Голливудскую звезду возмутило, что организаторы церемонии объяснили свой отказ "недостаточной беззаботностью" Зеленского, и предпочли не смешивать политику и культуру.

Шон Пенн активно поддерживает Киев, и с момента начала СВО уже при раза приезжал на Украину. Когда артист виделся с Зеленским в последний раз, он вручил украинскому президенту свой "Оскар", предложив сохранить его в Киеве до того момента, как конфликт завершится.