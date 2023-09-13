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Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский старается, чтобы мирные переговоры не состоялись

Мир

Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин считает, что украинский президент Владимир Зеленский намеренно саботирует старания Россия по мирным переговорам, касающимся Украины.

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский старается, чтобы мирные переговоры не состоялись
Фото: edition.cnn.com

Ранее президент РФ Владимир Путин отреагировал на слова главы Госдепа Энтони Блинкена, который сообщил, что Киев не против начать переговоры с Москвой, если Россия к этому готова. Путин попросил Вашингтон оказать влияние на Зеленского и убедить его отменить своё же собственный запрет на ведение переговоров с Россией.

"То есть не начинает переговоры Зеленский о прекращении огня, то есть он хочет убивать украинцев дальше", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Политолог напомнил, что Киев получает финансовую выгоду от продолжающегося конфликта, причём именно Зеленский получает больше всех.

Соскин уверен, что Зеленский хочет продолжения конфликта, чтобы избежать выборов на Украине, убивая при этом "украинцев десятками тысяч".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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