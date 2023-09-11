Леонков: НАТО в ходе учений планирует отрепетировать преодоление ПВО России

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Учения стран-членов НАТО "Стойкий защитник" (Steadfast Defender), которые должны пройти в следующем году, будут направлены на отработку прорыва российской противовоздушной обороны. Так считает военный эксперт Алексей Леонков.

Фото: "Soviet S-200 'Vega' missile - Warner Robins museum" by Support your local Air Museum! (HawkeyeUK) is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Стойкий защитник" станет самыми крупномасштабными учениями Альянса со времён холодной войны. В них члены НАТО планируют отработать от 500 до 700 задач в рамках ведения боя в воздухе.

Леонков объяснил, что такое большое количество задач говорит о том, что в ходе боевых действий на Украине на Западе так и не поняли, как можно преодолеть российскую систему ПВО. Эксперт обратил внимание, что в данном случае атаки отдельных дронов не считаются, потому что они не могут нанести вреда военным объектам.

"То есть с учётом сведений, которые они получили на Украине за счет полётов своих "разведчиков", они попробуют смоделировать в рамках учений нашу эшелонированную систему ПВО, чтобы дальше совместными усилиями ВВС, Сухопутных войск и военно-морских сил её преодолеть в рамках многодоменной операции", — сказал Леонков в беседе с РИА Новости.

По мнению эксперта, НАТО ставит перед собой крайне сложную задачу, пытаясь придумать, как преодолеть российскую ПВО на западном направлении, учитывая то, что РФ уже давно занимается организацией системы противовоздушной обороны в сторону Запада. Именно поэтому именно эту задачу Запад считает для себя ключевой, добавил Леонков.