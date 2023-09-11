Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский пригрозил Европе проблемами с мигрантами с Украины в случае сокращения помощи
Родственники сообщили, как умерла съевшая арбуз москвичка
Врач Агапкин назвал лучший способ избежать сахарного диабета
Томские онкологи вылечили рак четвёртой стадии с помощью радиофармпрепарата Лютеций-117 ПСМА
Эксперт Бижев: НАТО хочет проверить свои силы в ходе учений и пригрозить России
Зеленский заверил, что западная помощь не подвергается коррупции украинских чиновников
Певица Анна Плетнева встретила мужа и вылечилась от депрессии
Актер Смирнитский вылечился от алкогольной зависимости благодаря жене
BMW избавляется от скандальной подписки на подогрев сидений

Леонков: НАТО в ходе учений планирует отрепетировать преодоление ПВО России

1:39
Мир

Учения стран-членов НАТО "Стойкий защитник" (Steadfast Defender), которые должны пройти в следующем году, будут направлены на отработку прорыва российской противовоздушной обороны. Так считает военный эксперт Алексей Леонков.

Леонков: НАТО в ходе учений планирует отрепетировать преодоление ПВО России
Фото: "Soviet S-200 'Vega' missile - Warner Robins museum" by Support your local Air Museum! (HawkeyeUK) is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Стойкий защитник" станет самыми крупномасштабными учениями Альянса со времён холодной войны. В них члены НАТО планируют отработать от 500 до 700 задач в рамках ведения боя в воздухе.

Леонков объяснил, что такое большое количество задач говорит о том, что в ходе боевых действий на Украине на Западе так и не поняли, как можно преодолеть российскую систему ПВО. Эксперт обратил внимание, что в данном случае атаки отдельных дронов не считаются, потому что они не могут нанести вреда военным объектам.

"То есть с учётом сведений, которые они получили на Украине за счет полётов своих "разведчиков", они попробуют смоделировать в рамках учений нашу эшелонированную систему ПВО, чтобы дальше совместными усилиями ВВС, Сухопутных войск и военно-морских сил её преодолеть в рамках многодоменной операции", — сказал Леонков в беседе с РИА Новости.

По мнению эксперта, НАТО ставит перед собой крайне сложную задачу, пытаясь придумать, как преодолеть российскую ПВО на западном направлении, учитывая то, что РФ уже давно занимается организацией системы противовоздушной обороны в сторону Запада. Именно поэтому именно эту задачу Запад считает для себя ключевой, добавил Леонков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Шольц неудачно попытался "отвесить пощёчину" России на саммите в Индии

Планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России обрушило содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели.

Zeit: декларация саммита G20 обрушила планы Шольца "отвесить пощёчину" России
ЕС будет конфисковывать у россиян на границе авто, смартфоны, ноутбуки
Забирают всё: на границах с ЕС у россиян конфискуют авто, телефоны, ноуты и украшения
Эндокринолог Павлова: резкое похудение - возможный признак рака
Установили, кто вернул на НТВ Ани Лорак
Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев Верховный представитель Запада подал в суд на Милорада Додика Михаил Плисюк
Илон Маск рассказал, кто настоящий президент США
Жертв может быть больше: что случилось с уральской школьницей
"Я придал красок ее жизни": фаворит Пугачевой рассказал о дорогостоящих подарках от певицы
"Я придал красок ее жизни": фаворит Пугачевой рассказал о дорогостоящих подарках от певицы
Последние материалы
Сбор ягод на зиму
Зеленский: у контрнаступления не будет "хэппи-энда", ВСУ потеряли много людей
Жена футболиста Вячеслава Малафеева сообщила о разводе с футболистом после 12 лет брака
Shot: В торговом центре Петербурга женщина "ампутировала" дверью палец ребенку
Певец Сергей Савин вспомнил слова Аллы Пугачевой про Максима Галкина*
Певец Валерий Леонтьев заработал на корпоративе в России 3,5 млн рублей
Песков: Россия скоро сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников по РФ
Медведев призвал приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом
На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа
Певица Лариса Долина отметила 68-й день рождения в кругу друзей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников