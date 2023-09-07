Леонков: ядерные ракеты США не обновлялись 50 лет, а у России они новые

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Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о парке межконтинентальных баллистических ракет США и о том, что ему может противопоставить Россия.

Фото: Wikimedia Commons

Основа "ядерного щита” Соединённых Штатов — Minuteman III, заявил аналитик в беседе с Общественной Службой Новостей.

На вооружении у США сейчас числится 450 МБР с атомной боеголовкой, 400 из которых готовы к пуску в любой момент. Однако в американской прессе проскальзывала информация, что "Минитмены”, некоторым из которых уже больше 50 лет, неисправны и не готовы к выполнению боевых задач. Поэтому проводятся пуски, чтобы определить, можно ли продлить срок их службы.

"Ядерный щит” как таковой у американцев имеется, однако мы должны понимать, что "внутри” у него очень устаревшие образцы ракет. Вашингтон, несмотря на это, сохраняет с нами условный "ядерный баланс”: у него 5428 атомных боеголовок против наших 5977. При этом у России по сравнению с США "ракеты новые", заключил собеседник издания.