Саммит G20 назвали ударом по коллективному Западу

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Заместитель директора, ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) ВШЭ Александр Королев, комментируя итоги первого дня саммита G20, заявил, что западным странам не удалось оказать давления на Россию.

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"Итоговая декларация саммита показала, что попытки Запада по прошлогоднему балийскому сценарию обрушиться с массивной критикой России не увенчались успехом, оказать давление на РФ не вышло", — цитирует эксперта РИА "Новости".

По его словам, в 2022 году большинство государств-участниц G20 в коммюнике по итогам саммита осудили конфликт на Украине, а в этом году многие западные СМИ уже назвали прошедший в Нью-Дели саммит ударом по коллективному Западу.

Политолог отметил, что в итоговом документе отсутствовали какие-либо чувствительные для России формулировки, что можно считать победой Москвы.

Недовольство декларацией, принятой на саммите, уже выразили в Киеве. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Группе двадцати "нечем гордиться" в связи с формулировками итоговой декларации, касающимися конфликта на Украине.

Британское издание Financial Times отметило, что декларация, принятая на саммите в Индии, стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины.

"Это заявление, выработанное в ходе многонедельных переговоров между дипломатами, стало ударом для западных стран, которые в течение последнего года пытались убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину", — говорится в материале британского издания.