Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Черниговщине пенсионерку приговорили к пяти годам тюрьмы за лайки в "Одноклассниках"
Премьер Молдавии в TikTok отказался отдавать долги "Газпрому". К счастью, обошлось без рэпа
Ученые рассказали об африканском суукуленте, который они называют "детской попкой"
Пентагон рассказал, как выглядит НЛО
В Курской области возбуждено уголовное дело в связи с гибелью трех подростков в ДТП
В Кабардино-Балкарии начал работу производственный цех по переработке фруктов
Розовые ананасы разлетаются с полок: что придает им такой характерный цвет?
Разочарование Запада: торговля России растёт, что делать — непонятно
Соцопрос показал, что 27% российских туристов путешествуют вместе с животными

Саммит G20 назвали ударом по коллективному Западу

1:48
Мир

Заместитель директора, ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) ВШЭ Александр Королев, комментируя итоги первого дня саммита G20, заявил, что западным странам не удалось оказать давления на Россию.

Саммит G20 назвали ударом по коллективному Западу
Фото: Creativecommons

"Итоговая декларация саммита показала, что попытки Запада по прошлогоднему балийскому сценарию обрушиться с массивной критикой России не увенчались успехом, оказать давление на РФ не вышло", — цитирует эксперта РИА "Новости".

По его словам, в 2022 году большинство государств-участниц G20 в коммюнике по итогам саммита осудили конфликт на Украине, а в этом году многие западные СМИ уже назвали прошедший в Нью-Дели саммит ударом по коллективному Западу.

Политолог отметил, что в итоговом документе отсутствовали какие-либо чувствительные для России формулировки, что можно считать победой Москвы.

Недовольство декларацией, принятой на саммите, уже выразили в Киеве. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Группе двадцати "нечем гордиться" в связи с формулировками итоговой декларации, касающимися конфликта на Украине.

Британское издание Financial Times отметило, что декларация, принятая на саммите в Индии, стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины.

"Это заявление, выработанное в ходе многонедельных переговоров между дипломатами, стало ударом для западных стран, которые в течение последнего года пытались убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину", — говорится в материале британского издания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Нервный срыв: бортпроводница скакала по авто в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево задержали бортпроводницу. Сотрудница авиакомпании прыгала по автомобилям без обуви.

Baza: в аэропорту Шереметьево задержана прыгавшая по машинам бортпроводница
Командир ВСУ объявил, что он больше не сержант, и распустил солдат во время обстрела
"Я вам больше не сержант": командир ВСУ распустил солдат во время обстрела
Охлобыстин: "Слепаков* — подлец"
Россия ранее не наносила удары по полиции Украины. Почему выбран Кривой Рог?
Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев Верховный представитель Запада подал в суд на Милорада Додика Михаил Плисюк
Нашлась зацепка, способная раскрыть причину смерти школьницы из Каменска-Уральского
Вторая волна мобилизации: на фронт отправятся 23 дивизии мигрантов
Россия слаба, чтобы защитить Армению, которая сама ищет гибели
Россия слаба, чтобы защитить Армению, которая сама ищет гибели
Последние материалы
Саммит G20 назвали ударом по коллективному Западу
После саммита G20 в Индии стала известна судьба Украины
На Черниговщине пенсионерку приговорили к пяти годам тюрьмы за лайки в "Одноклассниках"
Белокрылка: Какие популярные способы борьбы с ней являются абсолютно нерабочими
Премьер Молдавии в TikTok отказался отдавать долги "Газпрому". К счастью, обошлось без рэпа
Ученые рассказали об африканском суукуленте, который они называют "детской попкой"
Пентагон рассказал, как выглядит НЛО
В Курской области возбуждено уголовное дело в связи с гибелью трех подростков в ДТП
В Кабардино-Балкарии начал работу производственный цех по переработке фруктов
Розовые ананасы разлетаются с полок: что придает им такой характерный цвет?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников