Заместитель директора, ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) ВШЭ Александр Королев, комментируя итоги первого дня саммита G20, заявил, что западным странам не удалось оказать давления на Россию.
"Итоговая декларация саммита показала, что попытки Запада по прошлогоднему балийскому сценарию обрушиться с массивной критикой России не увенчались успехом, оказать давление на РФ не вышло", — цитирует эксперта РИА "Новости".
По его словам, в 2022 году большинство государств-участниц G20 в коммюнике по итогам саммита осудили конфликт на Украине, а в этом году многие западные СМИ уже назвали прошедший в Нью-Дели саммит ударом по коллективному Западу.
Политолог отметил, что в итоговом документе отсутствовали какие-либо чувствительные для России формулировки, что можно считать победой Москвы.
Недовольство декларацией, принятой на саммите, уже выразили в Киеве. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Группе двадцати "нечем гордиться" в связи с формулировками итоговой декларации, касающимися конфликта на Украине.
Британское издание Financial Times отметило, что декларация, принятая на саммите в Индии, стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины.
"Это заявление, выработанное в ходе многонедельных переговоров между дипломатами, стало ударом для западных стран, которые в течение последнего года пытались убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину", — говорится в материале британского издания.
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