Евросоюз объявил "пародией на щедрость" поставку российского зерна в Африку

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Планы России бесплатно поставить один миллион тонн зерна нуждающимся странам Африки глава Евросовета Шарль Мишель объявил "пародией на щедрость". По его словам, благодаря зерновой сделке бедные страны получили в 30 раз больше.

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Выступая на саммите Группы двадцати, Мишель назвал российскую инициативу по бесплатной поставке одного миллиона тонн зерна "цинизмом и презрением" по отношению к африканским странам, сообщает РБК.

По его словам, экспорт в рамках зерновой сделки составил более 30 миллионов тонн и поставки осуществлялись в основном в беднейшие страны.

В начале августа глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия предлагает развивающимся странам дешёвое зерно, чтобы сделать их зависимыми.

"В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам", — сказал Боррель.

Заметим, до сей поры неизвестно о каких-либо планах или инициативах Евросоюза по поставкам нуждающимся странам бесплатного зерна или же по сниженным ценам.

Напомним, основным получателем украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали государства ЕС. Суммарно в страны сообщества было поставлено 12,4 млн тонн продукции, это 38 процентов всех поставок в рамках сделки.

В Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопию за время действия сделки было поставлено 768,6 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции (2,3 процента).

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