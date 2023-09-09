Планы России бесплатно поставить один миллион тонн зерна нуждающимся странам Африки глава Евросовета Шарль Мишель объявил "пародией на щедрость". По его словам, благодаря зерновой сделке бедные страны получили в 30 раз больше.
Выступая на саммите Группы двадцати, Мишель назвал российскую инициативу по бесплатной поставке одного миллиона тонн зерна "цинизмом и презрением" по отношению к африканским странам, сообщает РБК.
По его словам, экспорт в рамках зерновой сделки составил более 30 миллионов тонн и поставки осуществлялись в основном в беднейшие страны.
В начале августа глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия предлагает развивающимся странам дешёвое зерно, чтобы сделать их зависимыми.
"В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам", — сказал Боррель.
Заметим, до сей поры неизвестно о каких-либо планах или инициативах Евросоюза по поставкам нуждающимся странам бесплатного зерна или же по сниженным ценам.
Напомним, основным получателем украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали государства ЕС. Суммарно в страны сообщества было поставлено 12,4 млн тонн продукции, это 38 процентов всех поставок в рамках сделки.
В Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопию за время действия сделки было поставлено 768,6 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции (2,3 процента).
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В аэропорту Шереметьево задержали бортпроводницу. Сотрудница авиакомпании прыгала по автомобилям без обуви.