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Евросоюз объявил "пародией на щедрость" поставку российского зерна в Африку

1:50
Экономика

Планы России бесплатно поставить один миллион тонн зерна нуждающимся странам Африки глава Евросовета Шарль Мишель объявил "пародией на щедрость". По его словам, благодаря зерновой сделке бедные страны получили в 30 раз больше.

Евросоюз объявил "пародией на щедрость" поставку российского зерна в Африку
Фото: https://khetibazaar.com/product/flax-seed/?add-to-cart=1926

Выступая на саммите Группы двадцати, Мишель назвал российскую инициативу по бесплатной поставке одного миллиона тонн зерна "цинизмом и презрением" по отношению к африканским странам, сообщает РБК.

По его словам, экспорт в рамках зерновой сделки составил более 30 миллионов тонн и поставки осуществлялись в основном в беднейшие страны.

В начале августа глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия предлагает развивающимся странам дешёвое зерно, чтобы сделать их зависимыми.

"В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам", — сказал Боррель.

Заметим, до сей поры неизвестно о каких-либо планах или инициативах Евросоюза по поставкам нуждающимся странам бесплатного зерна или же по сниженным ценам.

Напомним, основным получателем украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали государства ЕС. Суммарно в страны сообщества было поставлено 12,4 млн тонн продукции, это 38 процентов всех поставок в рамках сделки.

В Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопию за время действия сделки было поставлено 768,6 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции (2,3 процента).

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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